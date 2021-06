L'ex ospedale San Paolo torna a splendere, e con lui la pala d'altare della Consolatrix Afflictorum esposta alla Pinacoteca

Riceviamo e pubblichiamo questa riflessione del dottor Renato Giusto, presidente del Consiglio Comunale di Savona, sui lavori di ristrutturazione dell'ex ospedale San Paolo e su un'opera in particolare.

"Oggi voglio fare una buona azione. Voglio svelarvi una notizia bella. Il 2 giugno, festa della Repubblica, prima dell'inaugurazione della stele in memoria del Presidente Pertini, ho potuto, come Presidente del Consiglio Comunale, entrare nella Cappella del vecchio Ospedale San Paolo per ascoltare i ricordi delle autorità in favore di Sandro Pertini.

Ho potuto rivedere le vecchie statue dei benefattori savonesi lungo la scala monumentale, poi entrando nella cappella mi ha colto un momento di sgomento, perché sopra all'altare marmoreo integro, un biancore abbacinante ti colpisce, che traspare dalla nicchia dove c’era una pala d'altare importante: un quadro della Consolatrix Afflictorum, ovvero la Madonna consolatrice degli afflitti del pittore genovese Nicolò Barabino, ottimo pittore nato nel 1832, di cui posseggo alcuni bellissimi disegni. Ecco la buona notizia: tale pala d’altare ora è allocata nella Pinacoteca Civica di Savona, al sicuro! Disponibile per essere vista dai cittadini savonesi.

Bisogna essere ben contenti, perché è veramente una bella opera d'arte. Sarebbe auspicabile che nella nicchia vuota della cappella si potesse un'altra opera anche meno importante, vedremo.

Comunque per chi ha vissuto il vecchio Ospedale San Paolo devo complimentarmi con chi lo ha restaurato abbastanza bene, perché ricordiamoci che l'ottimo non va d’accordo con il possibile! Carissimo vecchio Ospedale San Paolo!"