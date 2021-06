Sport e solidarietà: ad Albenga il "Super Jump" con Jill Cooper per la Croce Bianca

Un super evento sportivo è in arrivo sabato 12 giugno ad Albenga: Freedom+MasterClass Super Jump, l'innovativo metodo di allenamento che prevede l’utilizzo di un trampolino elastico di nuova generazione sul quale, a ritmo di musica, si svolgono esercizi e salti senza mai scendere dalla pedana ideato da Jill Cooper che la stessa istruttrice proporrà con uno scopo benefico.

Iscrivendosi, al costo di 25 euro, si avranno a disposizione le cuffie per la passeggiata, la t-shirt e il trampolino utilizzato per gli esercizi: il ricavato, spese escluse, sarà devoluto in beneficenza a favore della Croce Bianca ingauna.

“Ad Albenga ancora una volta lo sport si coniuga con la cultura. L’evento Super Jump, infatti, vedrà Jill Cooper, una famosa e seguitissima personal trainer, a guidare i partecipanti in una camminata di riscaldamento nel nostro straordinario Centro Storico - afferma il sindaco Riccardo Tomatis - Jill, grazie al prezioso supporto dell’Associazione Tra le Torri, farà una breve descrizioni degli edifici storici che lo stesso custodisce perché Albenga è un vero e proprio museo a cielo aperto. Sarà l’occasione per i nostri concittadini e visitatori che vorranno partecipare all’evento per divertirsi e fare attività fisica il tutto nella suggestiva cornice storico/culturale del Centro Storico di Albenga”.

L’evento, col patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Associazioni Tra Le Torri, prevede l'incontro alle 9 con la camminata di riscaldamento guidata da Jill Cooper, che, con l’utilizzo di cuffiette parlerà anche dei monumenti di Albenga e poi, a seguire dalle 10, la "Masterclass Super Jump" in Piazza San Michele: ognuno avrà a disposizione un trampolino, e verrà guidato da Jill e da altri strepitosi insegnati.