Carcare-Predosa, Badano e Pronzalino: "Comitato spontaneo non ha connotazione prettamente politica"

Riceviamo e pubblichiamo questa precisione dei sindaci Gabriele Badano (Plodio) e Giacomo Pronzalino (Murialdo): "Il Comitato spontaneo, creatosi nell'autunno 2019, composto da sindaci valbormidesi appartenenti a liste civiche, desidera precisare che l’iniziativa di promozione della realizzazione dell’autostrada Carcare-Predosa, portata avanti in questi anni in modo da coinvolgere trasversalmente le forze produttive dell’area, non ha connotazione prettamente politica".

"Pur approvando le iniziative che sostengono tale progetto, non apparteniamo a forze politiche definite" concludono i sindaci Badano e Pronzalino.

I due primi cittadini fanno riferimento alla nota diramata nella giornata di ieri da alcuni amministratori della Val Bormida in quota Lega (LEGGI QUI).