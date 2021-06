Nuove aree cani e azienda speciale, Gaglioti: "Soddisfazione per gli atti della maggioranza di Albenga"

" A nome delle due liste rappresentate in Consiglio Comunale dal Presidente Diego Distilo possiamo dichiarare la nostra grande soddisfazione per alcuni atti da parte della maggioranza comunale " a dichiararlo è Saverio Gaglioti, portavoce delle liste civiche "Aria nuova Per Albenga" e "Solo per Albenga".

"Nello scorso consiglio comunale abbiamo visto che è stata approvata dalla maggioranza e dalla minoranza una nostra proposta, molto sentita dai cittadini, ovvero realizzare nuove aree cani a Vadino nelle frazioni e nella zona mare - prosegue Gaglioti - Questa cosa dà grande soddisfazione perché molti cittadini ci avevano segnalato tale necessità, ora speriamo che i tecnici comunali si adoperino per realizzare i progetti. Oltre alle aree cani, è pubblico ormai che il bando per l’assegnazione dell’incarico degli esperti per la trasformazione di palazzo Oddo in azienda speciale è stato aggiudicato. Questa è una notizia stupenda per il bene di Albenga, noi non vogliamo nessun merito ma siamo certi che la costituzione di questo nuovo 'braccio operativo' rispettando ogni norma in vigore sia per Albenga il vero rilancio. Speriamo che la politica in questo caso usi il buon senso e magari anche la minoranza possa partecipare collaborando, perché questo non è un progetto di nessuno ma di Albenga".