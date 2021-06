Albisola, un pannello in ceramica in ricordo degli albisolesi che hanno lottato durante la Resistenza (FOTO)

"Alla gente di Luceto per l'alto contributo nella lotta partigiana".

Queste le parole impresse nel pannello inaugurato questo pomeriggio ad Albisola Superiore nella frazione di Luceto nei pressi della Società Crcs locale.

La sezione albisolese dell'Anpi ha voluto fortemente dare vita all'inaugurazione dopo che lo scorso 25 aprile 2020 per il 75esimo anniversario a causa dell'emergenza sanitaria non era stato possibile svelarlo ai cittadini.

"La presentazione del pannello in ceramica che si è svolta oggi a Luceto ha un valore storico e artistico per Albisola Superiore ed è un traguardo a cui l'amministrazione comunale teneva molto, raggiunto grazie all'impegno dell'Anpi per il 75esimo anniversario della Liberazione e alla disponibilità dell'artista Alberto Toby. Ricordare è il nostro dovere e un'opera d'arte conserva sempre in sé la forza di raccontare la storia di un popolo e, come in questo caso, di una città" ha dichiarato l'assessore alla cultura Simona Poggi.

Durante l'inaugurazione sono intervenuti oltre all'assessore albisolese, anche il presidente dell'Anpi Albisola, la presidente dell'Isrec di Savona Franca Ferrando, la direttrice della scuola di ceramica Lea Gobbi, il maestro Albert Toby e il vicesindaco Roberto Gambetta.