Spotorno, successo per la app di prenotazione delle spiagge: ora si cercano steward

AAA Cercasi spotornesi per il servizio steward sulle spiagge libere del Comune dal 19 giugno al 12 settembre.

E' l'annuncio che arriva dall'amministrazione comunale di Spotorno che, per il secondo anno consecutivo, gestirà le sue spiagge libere con un sistema di stalli riservati da prenotarsi attraverso una app tutta savonese, nata a Finale Ligure da due giovani finalesi e un programmatore, con l'assistenza in loco di personale dedicato.

"Questo progetto costruito per la gestione dell'emergenza Covid riesce a racchiudere in sé la fornitura di un servizio turistico che garantisce la sicurezza del soggiorno in spiaggia, l'assistenza e il controllo degli accessi, unito a una risposta occupazionale rivolta all'indotto turistico o ai giovani" spiega il sindaco Mattia Fiorini.

"Già l'anno scorso avevamo coinvolto attivamente ragazzi di Spotorno in questa utilissima iniziativa creando una opportunità preziosa che riproponiamo volentieri" aggiunge il primo cittadino.

Una soluzione innovativa nata come scommessa della Giunta spotornese per la quale, nemmeno a dirlo vista la sua riproposizione, il bilancio è stato positivo, seppur alcuni aspetti risultino ancora migliorabili: "Abbiamo deciso di accogliere la proposta di queste due ragazze che si sono offerte cercando di trovare una soluzione nuova - spiega l'assessore Cristiana Sechi - che, in questo caso, ci ha permesso di monitorare meglio l'afflusso al litorale".

Gli interessati, i quali saranno regolarmente retribuiti, dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12 di venerdì 11 giugno prendendo contatti con l'assistente sociale al numero 335.7512234 oppure inviando una mail contente dati anagrafici, motivo dello stato di disoccupazione e copia del curriculum aggiornato ad assistentesociale@comune.spotorno.sv.it o servizisociali@comune.spotorno.sv.it.

"La priorità sarà riservata - spiegano dall'Amministrazione comunale - a stagionali del turismo non occupati nell'estate 2021 a causa di chiusure/riduzioni strutture per emergenza sanitaria, lavoratori che hanno perso l'impiego a causa del Covid 19 e disoccupati residenti a Spotorno".