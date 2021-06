Tovo, inaugurata la nuova sede della Biblioteca Civica Mario Borsalino (FOTO)

" Grazie in special modo a Laura Nella De Marco, a Giulia Rossi, a Luigi Barlocco, all’Ufficio Tecnico Comunale con Matteo Sacco, Simone Nolesio, Dario Ferrero, Renzo Pero e Dario Vassallo - prosegue Oddo - Grazie alla Soprintendenza Archivistica della Regione Liguria, al Sistema Bibliotecario Pollupice, a Nico Folco ed alla Regione Liguria. Grazie a tutte le imprese e professionisti che hanno lavorato per consentire l’apertura della nostra Biblioteca Civica Mario Borsalino ".

" Oggi abbiamo inaugurato la nuova sede della Biblioteca Civica Mario Borsalino. Un investimento di oltre 160 mila euro per riaprire al pubblico un edificio ed un giardino che si affacciano sulla piazza centrale del nostro paese. Un lavoro lungo e certosino che ha visto la collaborazione di tante persone, spesso in maniera volontaristica ". Così Alessandro Oddo , sindaco di Tovo San Giacomo .

"È stata una cerimonia semplice e molto partecipata. Un grazie a tutti coloro che hanno voluto essere presenti a questo passaggio importante per la nostra comunità e ricordo a chi volesse visitare la nuova sede e iscriversi - gratuitamente - alla nostra Biblioteca che oggi ci sarà un openday dalle 14 alle 18. Ringrazio i parenti di Tobia Oddo per aver accolto l’invito a partecipare alla cerimonia permettendoci così nuovamente di ringraziare l’opera, la passione, il lavoro e la dedizione che il compianto Tobia aveva messo per l’apertura della Biblioteca nel 1996: senza di lui e senza la sua donazione oggi probabilmente non ci sarebbe una biblioteca a Tovo San Giacomo" continua il primo cittadino.

"Ringrazio per la partecipazione i Consiglieri Regionali Brunello Brunetto e Vaccarezza Angelo, il Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, la dirigente scolastica prof.ssa Giuseppina Manno e le insegnanti della Scuola Primaria. Grazie ai colleghi sindaci Luigi Pignocca e Mauro Boetto per aver presenziato, a Marilena Rosa in rappresentanza del Comune di Finale Ligure. Un grazie va anche a Don Alessio per aver benedetto i nuovi locali. Un ringraziamento nel giorno del 207° anniversario dei Carabinieri anche al comandante Sabato Palmigiano. Grazie infine a Cira Graziano e a Nino Manitto della Compagnia Teatrale 'Gli Zanni' per aver introdotto la cerimonia ricordando il sommo poeta, Dante Alighieri" conclude infine il sindaco di Tovo San Giacomo.