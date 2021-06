Savona e la leggenda del miracolo di Don Antonio

Si narra che intorno al 1800 nel centro storico della città ligure, un uomo di chiesa dedicava la sua vita ad aiutare i bambini bisognosi che vagavano per gli stretti vicoli. Il suo nome era Antonio, conosciuto da tutti come “don”. Amato e rispettato da tutti dedicava le sue giornate a educare i ragazzini, nel tentativo di insegnare le buone maniere e i sani principi anche a coloro che crescevano “per strada”.

Secondo i racconti di un anziano che incontrai tempo addietro in Vico della Mandorla, intento a suonare la fisarmonica, Don Antonio fu artefice di un vero e proprio miracolo; il tutto si svolse in una domenica, quando uno due ragazzini a cui lui si dedicava, venne sorpreso a rubare nelle tasche dei nobili borghesi che uscivano dalla messa appena terminata. Un passante colpì il giovane violentemente con un bastone, spezzandogli apparentemente entrambe le gambe.

Nel giro di pochi minuti la folla si precipitò a vedere l’accaduto, mentre del passante non v’era più traccia. Il giovane ladruncolo urlava dal dolore dimenandosi a terra, senza riuscire a muovere le gambe. Fu in quel momento che Don Antonio si recò sul luogo dell’accaduto, prese in braccio il ragazzo e lo portò in chiesa.