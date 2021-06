Come fa un'azienda ad essere eticamente corretta nel 2021?

Oggi le attività dovranno considerare le questioni ambientali e sociali, ciò significa come le organizzazioni vedono il loro posto nel futuro. Cosa vuole raggiungere per migliorare la società nella quale tutti viviamo? In particolare, ci sono tre fattori da tenere in considerazione:

1) Visione: Come un'organizzazione apparirà in futuro, questo deve essere di ispirazione per i clienti e gli impiegati.

2) Missione: Spiega la ragione di esistenza dell'azienda, cosa fa e la sua intenzione. La missione dovrà sempre supportare la visione e dà la direzione agli impiegati, ai clienti e alle parti interessate.

3) Valore: Cosa crede l'organizzazione e come si comporterà, questo crea valori per l'azienda e i dipendenti.

Di recente un’azienda Italiana di macchinari alimentari ha postato una guida all’acquisto chiamata “gastrodomus” in cui evidenzia le buone condizioni commerciali e la qualità del prodotto interne, ma soprattutto sottolinea anche le caratteristiche di uno dei maggiori competitors. Durante la guida si sono poste le seguenti domande: il prodotto funziona secondo gli standard previsti? Il prodotto è fatto male? Fornisce il beneficio? È di scarsa qualità o design? Danneggia il consumatore? Standard di sicurezza? Questo comportamento ad esempio, mostra totale trasparenza ed onestà nei confronti del cliente finale evidenziando alcuni punti cruciali di un’impresa in questo settore.

Molto spesso, per alcune imprese essere etico significherà cambiare il modo di lavorare dell'azienda, ad esempio la collaborazione con altri individui o organizzazioni. Ma è necessario per tutte le attività non pensare solamente al profitto, ma alle risorse ambientali del pianeta ed alle persone o la comunità sociale intorno al business.

1) Pianeta: come influisce la nostra azienda sulle risorse ambientali?

2) Persone: come la vostra azienda influenza le persone e le comunità?



In questo periodo contemporaneo, le aziende devono concentrarsi su una buona condotta di giudizio morale, prendendosi cura della sostenibilità e le questioni sociali ( riciclaggio, riduzione delle emissioni C02, black lives matter, pandemia mondiale etc. ) in modo da creare un futuro migliore per le generazioni avvenire.