Roccavignale accoglie la "Monferraglia": domenica il passaggio della corsa a Camponuovo

La "Monferraglia" arriva nel comune di Roccavignale. Il passaggio è previsto per domenica 6 giugno nella frazione di Camponuovo. Oltre 1200 motorini arriveranno dai boschi di Murialdo per tornare a Priero facendo inversione in piazza San Rocco.

Si tratta di un raduno di appassionati, goliardico e rigorosamente non competitivo, aperto ai soli possessori di ciclomotori mono-marcia di qualche anno fa e in regola con il Codice della Strada. Inoltre i partecipanti saranno forniti di un bel paio di baffi e vestiti stravaganti.

"E' la prima volta che fanno tappa in Liguria e siano davvero felici di applaudirli" spiega il sindaco di Roccavignale Amedeo Fracchia. La partenza da Priero è prevista per le 10. Il transito a Camponuovo inizierà alle 11 circa.