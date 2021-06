Raccolta differenziata a Cisano, Morchio: "Premiare i cittadini virtuosi con la riduzione della Tari"

"La Giornata Mondiale dell'Ambiente proclamata nel 1972 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e che viene celebrata ogni anno, oggi 5 giugno, mi offre lo spunto per alcune riflessioni per provare nel nostro piccolo a dare un contributo per rendere più pulito ed eco-sostenibile il mondo che ci circonda e a cui ogni giorno dobbiamo porre sempre massima attenzione e cura soprattutto per chi verrà dopo di noi". Cosi commenta in una nota Agostino Morchio, consigliere comunale di Cisano.

"Se l’installazione del sistema di videosorveglianza sul territorio rappresenta uno strumento importante per individuare e di conseguenza sanzionare gli incivili che abbandonano in maniera indiscriminata i rifiuti andando a rovinare la bellezza dei nostri luoghi, di contro per i cittadini residenti virtuosi un sistema premiante può essere una riduzione sulla bolletta della Tari grazie al conferimento di ingombranti e altro presso il centro di raccolta (CDR) alla Caserma Turinetto ad Albenga".

"Sull'esempio di quanto già sperimentato con successo in altri comuni si potrebbe riconoscere uno sconto ogni volta che l’intestatario della bolletta o un componente della famiglia si reca all'isola ecologica - spiega il consigliere - Tale metodologia sarebbe alquanto semplice mediante l'introduzione di un sistema di 'bollini' da accumulare sopra una tessera dei punti attraverso la consegna di mobili, ingombranti, computer, televisore, monitor, gomme, materassi e verde. Questo potrebbe determinare uno sconto complessivo finale per un incentivo economico da applicare l'anno successivo".

"La stessa premialità potrebbe anche essere riconosciuta attraverso l’installazione “di eco compattatori”, macchinette mangiaplastica, dove i cittadini potrebbero portare bottigliette, contenitori e flaconi di plastica - conclude - Il binomio corretto riciclo e gesto civico sono azioni che permettono di recuperare plastica, ferro, rame e altre “materie prime-seconde” che possono essere riutilizzate riducendo gli sprechi e rendendoci protagonisti attivi nel costruire un mondo più pulito ed ecosostenibile partendo dalla quotidianità".