Politica |

Savona 2021, per il centrodestra spunta il dottor Schirru: "A disposizione per la città, ma l'attuale sindaco deve ancora decidere cosa fare"

L'ex primario del reparto di Chirurgia del San Paolo di Savona è stato contattato dal centrodestra. "Non sono mai stato iscritto a nessun partito, ci terrei se si lavorasse ad una lista civica"

"Sono stato contattato dal centrodestra e mi sono messo a disposizione per Savona, ma c'è sempre il sindaco che deve ancora decidere cosa fare". Ha dato la sua disponibilità a scendere in campo per le prossime elezioni comunali, l'ex primario del reparto di chirurgia dell'ospedale San Paolo di Savona, il 69enne Angelo Schirru, che però attende di capire cosa deciderà di fare il sindaco uscente Ilaria Caprioglio che non ha ancora sciolto la riserva sul suo futuro. "Se lei decide di rimanere mi fa molto piacere - ha continuato il dottor Schirru che è in pensione da tre anni ma che sta continuando a svolgere il suo mestiere di chirurgo come libero professionista - do la mia disponibilità in generale come ho sempre fatto in lunghi anni come chirurgo, tengo tantissimo alla città". Persona conosciuta, apprezzata e stimata nella città della Torretta, potrebbe essere il profilo civico che la coalizione di centrodestra e soprattutto Cambiamo del presidente della Regione Giovanni Toti sta cercando. "Non sono mai stato iscritto a nessun partito politico, mi sento un moderato che ha sempre avuto rapporti buoni con tutti, sia nel centrosinistra che nel centrodestra - prosegue il chirurgo savonese - ho sempre cercato di valorizzare i miei colleghi validi e condividere il lavoro, il concetto di lavorare in team mi si avvicina di più". In caso l'attuale prima cittadina decidesse di non ricandidarsi, Schirru potrebbe essere al centro di una lista civica. "Se il discorso dovesse andare avanti ci terrei in modo particolare, aperta a persone valide - conclude Angelo Schirru - motivate per fare per Savona un lavoro più efficace possibile, speriamo ci sia una ripartenza generale per l'Italia, per i giovani, e per l'occupazione. Importanti i temi su Savona che riguardano l'ospedale, la cultura, il turismo. Su questo sarei molto motivato". A margine della presentazione della piazza e dell'opera dedicata a Sandro Pertini, Toti aveva specificato che la coalizione è al lavoro per allestire la squadra migliore. E su Caprioglio aveva specificato che "fare il sindaco è un gravoso sforzo fisico, umano, personale e politico. Prima bisogna che uno ne abbia voglia e sia convinto, poi bisogna che i partiti e i mondi che appoggiano l'amministrazione siano d'accordo". Una chiusura? Al momento no. Chi invece pare essere fuori dai giochi per le amministrative di ottobre è l'ex vicesindaco della giunta Gervasio Dario Amoretti. Da capire ancora se le richieste dell'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi, che con il suo bottino di preferenze potrà essere decisivo, verranno accolte: dal ruolo di vicesindaco alla possibilità futura che in giunta non ci siano assessori non savonesi.

Luciano Parodi

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.