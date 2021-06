Vaccarezza: "Auguri all’Arma dei Carabinieri, la parte migliore della nostra Italia"

“Buon Sabato Amici, oggi 5 Giugno 2021, l’Arma dei Carabinieri celebra il 207° anniversario della sua fondazione, data tradizionalmente fissata nel ricordo del giorno nel quale fu concessa alla bandiera dell’Arma la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare, per l’eroica partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. Bandiera che, a tutt’oggi, rimane la più decorata”.

Inizia con queste parole il messaggio di Angelo Vaccarezza, che continua ripercorrendone la storia: “La fondazione dell’Arma risale, però, al 13 Luglio 1814, quando il Re Vittorio Emanuele I, con Regie Patenti, costituì i Carabinieri Reali, un Corpo di militari '… per buona condotta e saviezza distinti…' che, oltre a contribuire alla difesa dello Stato in tempo di guerra, erano in tempo di pace... specialmente incaricati di vegliare alla conservazione della pubblica e privata sicurezza…”.

“Funzioni che i Carabinieri conservano sempre: difesa dello Stato come Forza Armata e la difesa dei cittadini, come Forza di Polizia – prosegue - Uomini e Donne che sono l'orgoglio della nostra Nazione, tranquillità e riferimento per la vita di ognuno di noi, esempio di rettitudine e moralità, valori essenziali da elevare e trasmettere ai nostri figli”.

“Dalle grandi città ai piccoli comuni – aggiunge infine - la figura del Carabiniere, ha radicato sempre più la sua presenza attraverso la vicinanza e l’ascolto dei cittadini.

Il mio desiderio è che questo messaggio possa giungere ai cuori di tutti Voi: chi si impegna e si sacrifica per la Patria merita onore e rispetto da parte di tutti gli Italiani. Sono Loro la parte migliore della nostra Italia”, conclude il capogruppo di “Cambiamo!”.