Rivoluzione elettrica del brand Volkswagen, spazio al futuro con le ID.3 e ID.4 alla concessionaria Barbieri di Savona

Ha preso vita la rivoluzione elettrica del brand Volkswagen ponendo le basi grazie alla ID.3 con prestazioni che incontrano così il design innovativo e funzionale.

Una potenza immediata, poderosa e senza cambi di marcia: ID.3 entusiasma per la sua trazione posteriore e la potente coppia dell’accelerazione completamente elettrica. Con 540 km di autonomia e la ricarica veloce apre nuovi orizzonti e consente di effettuare anche lunghe percorrenze a emissioni locali zero.

Utilizzare i pulsanti mentre si guida è un ricordo del passato. Basta tenere gli occhi sulla strada e controllare facilmente la radio, il sistema di navigazione o il telefono attraverso il controllo vocale intuitivo. Pronuncia "Ciao ID." e il sistema sarà in grado di capire il guidatore.

Si può scegliere tra due tipologie di batterie, da 58 kWh o da 77 kWh. In un secondo momento sarà disponibile anche una batteria meno capiente. La garanzia sulle batterie è di 8 anni o 160.000 chilometri.

Presente nei modelli Life, Business, Style, Family, Tech, Max, Tour. Prezzo base a partire da 38.900 euro. Come caratteristica principale il modello Life ha il navigatore Discover Pro, gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, la ricarica Wireless e la console centrale ‘’high’’ con chiusura a tendina.

Ma non solo: la nuova ID.4 inoltre apre la strada ad un nuovo modo di viaggiare ancora più sostenibile e digitale. Ti sorprende con le sue prestazioni eccezionali, accelerando da 0 a 100 km/h in appena 8,5 secondi.

Ti conquista con la sua autonomia da 520 km e con una ricarica da 0 a 80% in meno di mezz’ora.

E ti permette di restare sempre connesso con l’app We Connect ID. ed il sistema di infotainment con display touchscreen da 12”. All'interno invece l'atmosfera lounge ne fa da padrone oltre ad un nuovo design dei sedili (in ArtVelours, prodotti con il 20% con bottiglie pet riciclate e fianchetti in similpelle in Florence Brown) e nuovi materiali. Spiccano i pedali play e pause e una spaziosissima console centrale porta oggetti.

ID.4 riconosce quando ci si avvicina con la chiave del sistema di bloccaggio e avviamento Keyless Go Advanced, e gli eleganti fari a LED Matrix si illuminano come se stessero parlando con il guidatore.

All’interno di ID.4, l’illuminazione ambiente fa sentire subito a tuo agio: quando si scende, la vettura saluta con un segnale luminoso. Grazie al Keyless Access, disponibile a richiesta, ID.4 riconosce la chiave della tua auto che tieni in tasca e si apre non appena la tua mano si avvicina alla maniglia della porta.

E grazie alla funzione Easy Open & Close, è sufficiente un piccolo movimento del piede sotto la parte posteriore della vettura per aprire o chiudere il portellone a comando elettrico. È disponibile una batteria con contenuto energetico netto pari a 77 kWh con autonomia fino 520 km.

Il futuro è arrivato e si potrà salire a bordo dell'auto nella sede storica della Concessionaria Barbieri di corso Mazzini 122r a Savona e nella nuova sede di Cisano Sul Neva, Via Benessea 27.

Inoltre Domenica 6 giugno, in occasione del 3° Trofeo Barbieri, sarà esposta tutta la gamma ID presso il Golf Club di Albisola Superiore.

Per tutte le informazioni o per richiedere un preventivo si può consultare il sito vw.barbieriauto.it.

Per effettuare il test drive: https://vw.barbieriauto.it/contatti?tipo-richiesta=TestDrive#contatti