Coronavirus: 36 nuovi positivi in Liguria, 7 i casi nel savonese

Lieve aumento del tasso di positività, ma rimangono valori positivi per l’intera Liguria in chiave Covid-19.

Sono stati 36 i nuovi positivi a livello regionale, a fronte di 2.143 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 1.299 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 59,52 pari all’1,67%.

Sono 7 i nuovi positivi in provincia di Savona, nessuno nell'imperiese, 25 a Genova e 4 nello spezzino. Da registrare un decesso, risalente al 1° giugno, in provincia di Genova.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.307.489 (+ 2.143)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 335.741 (1.299)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 102.934 (+36)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.015 (-32)

Casi per provincia di residenza

Imperia 139 (-9)

Savona 289 (-4)

Genova 1.174 (-6)

La Spezia 273 (-12)

Residenti fuori regione o estero 58 (-)

Altro o in fase di verifica 82 (-1)

Totale 2.015 (-32)

Ospedalizzati: 107 (-); 26 (-1)in terapia intensiva

Asl 1 - 13 (-4); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 24 (-4); 2 (-2) in terapia intensiva

San Martino - 28 (+1); 10 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 11 (-); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 3 – 18 (+2); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 0 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 14 (+3); 4 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 678 (-28)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 96.588 (+67)

Deceduti: 4.331 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 244 (-1)

Asl 2 -186 (-2)

Asl 3 - 512 (+6)

Asl 4 - 87 (-7)

Asl 5 - 176 (-11)

Totale - 1.205 (-15)

Dati vaccinazioni 6/6/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.124.200

Somministrati: 1.021.151

Percentuale: 91%

ASL 2

- Vaccini a mRNA (Comirnaty Moderna) - totale dosi 140.966; nelle ultime 24 ore 229; di cui seconda dose 56.455.