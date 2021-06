Lo spettacolo dell’ultima alba di maggio a Ceriale nello scatto di Andrea Bolla

La foto di Andrea Bolla ha immortalato la meravigliosa spiaggia di Ceriale baciata dai primi raggi della giornata. Colori e suggestioni che si intrecciano e coesistono in uno scatto che ha lasciato a bocca aperta il web e ci riporta agli ultimi giorni di maggio.

L’alba è un momento speciale, il sole dà il buongiorno al mondo e fa capolino. La visione di questo evento in Riviera di Ponente può essere ancora più speciale.

Una poesia, una lirica fermata in un’istante che come tutti sembrava sfuggevole, ma che grazie alla bravura del fotografo ligure rimarrà indelebile nel cuore. Ok... giretto sul pedalò?