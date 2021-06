Varazze, le classi «Sezione Blu» della Scuola Secondaria De Andrè a lezione nella Marina di Varazze

Venerdì 4 giugno gli studenti delle classi 1/A e 2/A della Scuola Secondaria di Primo Grado "F. De Andrè" di Varazze, inserite nel progetto «Sezione Blu», hanno trascorso la mattinata nella darsena portuale della Marina di Varazze, per partecipare alle lezioni presso la Sala Espositiva Permanente del locale Museo del Maree l’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze.

Il progetto «Sezione Blu», attivo fin dal 2017, è un originale percorso scolastico per familiarizzare con l’ambiente marino, le tradizioni marinaresche e le istituzioni portuali.

Con la fattiva collaborazione delle locali associazioni marinare e della Marina di Varazze, si propone di potenziare la conoscenza del territorio e le problematiche legate alla sua protezione, attraverso la costituzione di un rapporto diretto e motivato con la cultura marinara.

Un modo moderno di intendere la didattica scolastica per una società che ogni giorno propone nuove esperienze e nuovi percorsi di conoscenza per i giovani.

Una lodevole iniziativa che ha contribuito ad accrescere e consolidare, tra le nuove generazioni coinvolte, la sensibilità e il rispetto nei confronti del nostro stupendo ambiente marino, da difendere e conservare ad ogni costo, per passarlo intatto e possibilmente migliorato a chi verrà dopo di noi.

Tutto, senza dimenticare quanto sia importante mantenere viva, tra le future generazioni, conoscenza e memoria delle imprese compiute da un popolo di navigatori ed esploratori liguri: «laboriosa gente di Mare.»

Le ragazze e i ragazzi delle due classi, accompagnati dai rispettivi insegnanti, Marsotto, Guido, Rebagliati e Scarone, sono stati divisi in piccoli gruppi e affidati alle sapienti cure degli esperti: Lorenzo Bolla, per il Museo del Mare, e Alberto Patrucco e Piero Ciampini, per la Pesca Sportiva.

Come risulta evidente dalle immagini, gli esperti di turno per la mattinata di lezione si sono prodigati per coinvolgere gli intervenuti in un interessante viaggio tra gozzi, velieri, bastimenti, specifiche attrezzature e fauna marina.

"L’avvio del progetto ha richiesto una lunga e articolata preparazione, portata avanti con grande professionalità e senso di responsabilità dalle docenti e referenti della scuola", sottolinea Mariangela Calcagno, Assessore alla Cultura, Servizi Sociali e Ambiente della città di Varazze, che ha coordinato il fattivo coinvolgimento delle associazioni marinare e la definizione di un mirato programma didattico da rendere operativo.

“I risultati fino ad ora conseguiti ci gratificano e incoraggiano a proseguire nel nostro impegno, sempre più convinti di aver fatto la scelta giusta quando, a novembre del 2016, l’allora Sindaco Alessandro Bozzano ha sottoscritto la "Carta di Partenariato Pelagos", organizzata dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – conclude l’Assessore Calcagno.

Non sono mancati momenti di ristoro con la focaccia offerta dall’APSDV e di svago con le evoluzioni dei numerosi pesci, anche di notevoli dimensioni, presenti all’interno del porto e attratti dal cibo offerto loro.

Oltre alla partecipazione dell’Assessore Mariangela Calcagno, che si è complimentata con i docenti e gli studenti per il lavoro svolto, invitandoli a continuare a seguire con la massima attenzione sia il programma della normale didattica scolastica e sia quello previsto dal progetto «Sezione Blu», per Marina di Varazze sono intervenuti Simona Pilotto, Responsabile Marketing & Comunicazione, e Gloria Belloni dell’Ufficio Stampa.