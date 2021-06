Gruppo FAI Savona: sabato 12 giugno "Il sentiero del Purgatorio”, escursione nella splendida cornice di Noli

Il Gruppo FAI Savona è lieto di invitarvi al nuovo appuntamento di sabato 12 giugno.

L'evento dal titolo "Il sentiero del Purgatorio” si terrà nella splendida cornice di Noli. Un affascinante viaggio alle pendici del Monte Ursino per riscoprire, con le parole del Purgatorio a portata di mano, l'antica Repubblica di Noli, citata dal Sommo Poeta.

Dai vicoli medioevali ai ruderi del castello dei Del Carretto, sulla falsariga di una ascesa "a riveder le stelle", in questo caso a contemplare la baia di uno degli scorci più suggestivi della Liguria, sarà un'esperienza per cogliere aspetti della storia di Noli poco conosciuti. A 700 anni dalla morte di Dante, il Gruppo FAI Savona si è chiesto: se l'autore della Commedia si fosse ispirato alle asperità del territorio per l'itinerario dell'espiazione purgatoriale, che luogo avrebbe incontrato? Quali volti e quali usanze avrebbe potuto avere come base per la sua ispirazione?

Scoprire "il sentiero del Purgatorio" sarà come fare un passo indietro di 700 anni grazie ad uno stargate di tutto rispetto: una delle opere più iconiche della letteratura mondiale.