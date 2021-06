Caos autostrade, Canciani (Forza Italia): "Irrispettoso e inaccettabile per chi deve viaggiare per motivi di lavoro"

Chi deve per motivi di lavoro usufruire della nostra rete autostradale non può e non deve impiegare più del doppio del tempo per raggiungere la destinazione. Ore di lavoro buttate al vento e il pericolo di incidenti per distrazione o stanchezza che possono, inevitabilmente, aumentare.

Giusto pensare all'estate e ai nostri villeggianti ma è altrettanto corretto dare anche un occhio di riguardo a chi lavora. È una situazione inaccettabile imprigionare migliaia di cittadini e immobilizzare tutta la Liguria! Ci vuole rispetto per chi deve lavorare e mandare avanti la nostra economia soprattutto dopo mesi di lockdown, la nostra Liguria deve ripartire. Serve urgentemente un incontro tra Regione ed i vertici di Autostrade per avviare un serio cronoprogramma come da me auspicato tempo fa. Siamo diventati la nuova Salerno-Reggio Calabria, peccato però che quel tratto sia ancora tuttora gratuito. Matteo Canciani - Forza Italia