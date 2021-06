Carcare, il gruppo "Lorenzi Sindaco" chiede l'installazione delle colonnine di ricarica per auto elettriche

Installazione delle colonnine di ricarica auto elettriche ed e-bike sul territorio del comune di Carcare: il gruppo consiliare "Lorenzi Sindaco" presenta una mozione.

"Premesso che il Recovery Plan contiene diversi riferimenti alla necessità di sostenere la transizione ecologica anche attraverso la mobilità sostenibile, nonché elettrica - spiegano dal gruppo "Lorenzo Sindaco" - la viabilità privata sta cambiando velocemente. I veicoli elettrici stanno conquistando sempre maggiori spazi. Gli investimenti e le strategie delle case automobilistiche confermato tale affermazione".

"Per consentire la circolazione di tali veicoli, è necessario dotarsi di colonnine elettriche per la ricarica. L'obiettivo è fornire più punti di approvvigionamento di energia elettrica per chi sceglie la mobilità ecocompatibile a basso impatto ambientale".

"Nei prossimi anni la mobilità elettrica svolgerà un ruolo importante poiché contribuisce fortemente ad abbattere le emissioni di anidride carbonica, ossidi di azoto e zolfo e polveri sottili. L'incremento delle colonnine favorirebbe l’utilizzo dei mezzi elettrici" concludono dal gruppo consiliare "Lorenzi Sindaco".