La Liguria è in zona bianca: via il coprifuoco, in sei a tavola all'interno di bar e ristoranti

Oggi è un’altra importante tappa verso il ritorno alla normalità. Dopo Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise, anche la nostra regione insieme al Veneto, Umbria e Abruzzo, entra in zona bianca. Nella fascia minore di rischio sul fronte dei contagi da Covid-19 "sparisce" il coprifuoco e restano solo due limitazioni: distanziamento sociale e mascherine.

Dopo oltre un mese in zona gialla adesso per la nostra regione e quindi anche per la provincia di Imperia ci si prepara a vivere un’estate con maggiori libertà nella speranza che riprendano economia e turismo.

Nei ristoranti e bar nella zona bianca è possibile sedersi fino a 6 persone a tavola e non c'è nessuna limitazione all'esterno e riaprono le piscine al chiuso, i parchi tematici, le sale giochi e le sale scommesse.

Sia in zona gialla che in zona bianca invece rimane il divieto di organizzare feste, creare assembramenti e di andare in giro senza mascherina.

Mentre un'ulteriore differenza c'è nelle visite ad amici e parenti con deroga: un'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza ha specificato che in zona bianca è possibile andare a trovare amici e parenti spostandosi in sei persone oltre ai figli minori e ad eventuali disabili.

Per quanto riguarda i banchetti dopo le cerimonie civili e religiose (matrimoni, comunioni, cresime) in zona bianca sono consentiti ma con green pass, ovvero la certificazione verde che si rilascia dopo la vaccinazione, oppure dopo la guarigione da Covid-19 oppure ancora in presenza di un tampone negativo nelle 48 ore precedenti l'appuntamento.