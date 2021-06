Liguria in zona bianca, il complesso del Duomo di Savona torna ad aprire anche la domenica

Con il passaggio della Liguria in “zona bianca” riapre anche la domenica il Complesso museale della Cattedrale e Cappella Sistina di Savona (senza prenotazioni come al sabato) che quindi sarà visitabile tutti i giorni con orario 10-12 e 16-18. Da lunedì a venerdì, come accennato, resta obbligatoria la prenotazione almeno tre giorni prima (al numero 3270281083 oppure all’indirizzo e-mail visitasistina@diocesisavona.it).

“L’accoglienza ai visitatori da inizio maggio, giorno dopo giorno, vede in positivo aumento il flusso al cancello del chiostro e crescono anche le prenotazioni infrasettimanali – commenta la professoressa Silvia Ivaldi, direttrice del Complesso – questo riscontro unito alla ventata di gioventù vissuta in questo ultimo mese, grazie ad alcuni progetti con le scuole dell’infanzia e primaria e a quelli con gli istituti superiori, fa ben sperare nel ritorno alla normalità”.