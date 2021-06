Con la Liguria in zona bianca, dal 7 giugno, riaprono dopo 330 giorni di chiusura le sale scommesse, i bingo e le sale gioco.

Nel dettaglio, secondo i dati di ADM, in Liguria si contano 6 bingo, 166 sale scommesse e 102 sale dedicate anche se, come evidenziato dalle testate specializzate, sui dati delle prime tre regioni entrate in zona bianca circa il 10% non riuscirà a ripartire.