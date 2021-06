Spotorno, l'assenza di personale colpisce la sezione dell'Avis: "Rischiamo di vanificare 50 anni di attività"

L'allarme era stato lanciato diverso tempo fa dalla presidenza provinciale, nelle ultime settimane il problema si è però ampliato e sempre più sezioni cittadine dell'Avis lo stanno provando sulla pelle.

Si tratta della contemporanea carenza di trasfusionalisti e di sangue donato (leggi QUI), problema sorto durante la pandemia quando molti infermieri sono stati assunti da Asl e, con l'esclusività del rapporto, non hanno più potuto prestare la loro opera nelle associazioni di raccolta ematica.

Tra le sezioni più in sofferenza vi è quella di Spotorno, che attende ancora di festeggiare i 50 anni di attività caduti proprio in piena pandemia nel 2020 e unisce oltre 250 donatori per oltre 400 sacche di sangue l'anno.

Un impegno che così rischia di essere vanificato "a causa di annullamenti continui e improvvisi di giornate di raccolta, per la mancanza di infermieri disponibili a prestare servizio presso le Unità di Raccolta periferiche che, in Provincia di Savona, sono tante ed assicurano una quantità di sangue significativa e tra le più alte in Italia, percentualmente, in relazione alla popolazione residente".

Lo ha ribadito il presidente Andrea Rossello in una lettera ai donatori, spiegando che i disagi causati dal mancato distacco di personale dall'azienda sanitaria locale stanno portando all'organizzazione di una sola uscita al mese, dimezzando il ritmo tenuto prima della pandemia.

Nonostante ciò l'organizzazione resta molto complicata. Tuttavia l'Avis spotornese non demorde: "Per non perdere il prezioso patrimonio di Donatori Volontari e fare il più possibile per chi ha bisogno di sangue e soffre negli Ospedali - si legge - proveremo a riorganizzare il sistema di chiamata alle donazioni".

I donatori più attivi negli ultimi mesi saranno contattati telefonicamente o tramite WhatsApp per fissare un appuntamento orario nella giornata di prelievo, con un massimo di 25/30 persone, mentre a quelli in scadenza verrà recapitata una mail di informazione invitando chi non è stato contattato e intendesse donare, a chiamare il Presidente (3485571610) per fissare un appuntamento, appena possibile.

"La nostra Sezione, come la maggior parte delle Avis periferiche, va avanti grazie all’impegno di volontari che lavorano e, a tempo libero, si dedicano all’Avis - sottolinea Rossello - non si può chiedere loro di più e costringerli a inutili stress, che portano solo all’abbandono dell’impegno".

"Chiederemo alle Autorità Politiche di intervenire e, in ginocchio, ai Dirigenti dell’ASL 2 competenti (facendo presente che nelle altre ASL della Regione il personale è distaccato, senza grossi problemi) di voler concludere la convenzione, di cui si parla da tanto tempo, con l’Avis Provinciale, per poter riprendere un’attività regolare, necessaria per raccogliere il sangue occorrente agli Ospedali e, come da nostra missione, salvare Vite Umane. A Te Caro Donatore chiediamo di non perdere la volontà di aiutare chi soffre e sperare, con no, che la situazione si normalizzi al più presto possibile. Grazie per la comprensione e pazienza, che vorrai donarci" conclude la lettera.