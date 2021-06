Carcare, scontro auto-moto in via Barrili: soccorsi mobilitati

Si è verificato quest'oggi un incidente stradale, che ha visto coinvolte un'auto e una moto, lungo via Barrili a Carcare. L'allarme è stato lanciato intorno alle 17.00. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all'impatto tra i due veicoli.

Immediato l'intervento dei militi della Croce Bianca carcarese. A riportare la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote: per lui è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Soccorso anche il conducente dell'auto, trasportato in codice verde al San Paolo di Savona per accertamenti.

Sul luogo del sinistro sono inoltre intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.