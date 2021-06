Roberto Re: i 5 suggerimenti per ripartire psicologicamente e operativamente dopo il Covid

La pandemia di Covid 19, che anche grazie alle campagne vaccinali avviate in tutto il mondo sembra stia allentando la morsa, ha lasciato pesanti strascichi non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale, personale e psicologico.

Roberto Re, il più importante Mental Coach italiano, co-fondatore di HRD Training Group, società leader in Italia nella formazione manageriale e comportamentale, della quale è Master Trainer, e autore di numerosi libri di successo, uno fra tutti il best seller “Leader di te stesso”, ha stilato sulla base della propria esperienza professionale una lista di azioni, comportamenti e atteggiamenti che ognuno di noi dovrebbe adottare e mettere in campo per ripartire con energia e positività.

1. “Lasciare andare il passato”: occorre staccare mentalmente da quello che è successo, non pensarci più e non rimuginare su quello che è stato o non è stato fatto. Questo crea solo energia negativa e frustrazione, mentre bisogna incanalare le forze e concentrarsi per fare il meglio possibile e recuperare il tempo e il denaro perduto. Non è il momento di recriminare, ma di agire.

2. “Darsi degli obiettivi chiari”: bisogna focalizzare attentamente i risultati che si vogliono ottenere, darsi obiettivi specifici con cadenze temporali e rispettarle. Occorre decidere cosa si vuole e come averlo, altrimenti è impossibile elaborare una strategia che permetta di ottenerlo. Non bisogna perdere tempo sul problema, ma concentrarsi sulla soluzione.

3. “Essere disposti a dare e fare molto di più”: non è più il momento di riposarsi e perdere tempo, bisogna essere disposti a lavorare più di prima, se l’obiettivo è recuperare. Chi ha un’attività, deve coinvolgere in tal senso anche i suoi collaboratori; tutti dobbiamo essere disposti a fare di più.

4. “Avere pazienza, tolleranza ed empatia nei confronti delle altre persone”: tutti abbiamo vissuto un periodo di stress molto forte e molte persone hanno avuto problemi dal punto di vista emotivo e psicologico. Bisogna avere pazienza con il prossimo, capire le persone che ancora hanno strascichi negativi. Il nostro compito, se vogliamo creare un ambiente positivo in famiglia o al lavoro, è di comprendere, capire e non fomentare tali disagi, ma portare energia positiva, restare sereni e tranquilli, non reagire alle provocazioni.

5. “Avere una maniacale attenzione verso il cliente”: in ambito lavorativo, le attività che sono rimaste chiuse per molto tempo devono impegnarsi per riattivare i contatti con i loro clienti, provare ad attrarli di nuovo, offrendo molte attenzioni e un servizio impeccabile. Bisogna dimostrare al cliente che la sua presenza è importante, colpirlo positivamente con la passione e la qualità del proprio lavoro.

Roberto Re

Oltre 25 anni di esperienza “sul campo”, più di 380.000 partecipanti ai suoi corsi, migliaia di giornate d’aula e centinaia di Personal Coaching, fanno di Roberto Re uno dei numeri 1 della formazione europea. L’eccezionale comunicativa, l’instancabile energia, la carica motivazionale che è in grado di trasmettere sono le sue caratteristiche principali, alle quali va aggiunta una non comune conoscenza della natura umana e di tutte le più aggiornate tecniche e strategie per il cambiamento, che ne fanno uno straordinario “coach” personale. Roberto Re ha lavorato tra gli altri con imprenditori, manager di aziende, personaggi dello spettacolo, calciatori e atleti, tra cui Jessica Rossi, medaglia d’oro olimpica nel tiro a volo nelle Olimpiadi di Londra 2012 e allenatori di squadre di calcio Nazionali e di serie A, ad esempio Roberto Mancini. Nel 1992 è uno dei soci fondatori di HRD Training Group, società leader in Italia nella formazione manageriale e comportamentale, della quale è Master Trainer. I suoi libri, tra cui “Leader di te stesso” e “Smettila di incasinarti”, hanno superato le 900.000 copie vendute.