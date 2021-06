Savona, Aperitivo con la storia: incontro con Furio Ciciliot

“Misericordia e non giustizia” furono le parole della Madonna di Misericordia durante l’Apparizione del 1536, per i credenti un messaggio di valore assoluto, ma che molti savonesi considerano di riappacificazione dopo gli eventi catastrofici dei decenni precedenti.

Nei periodi di difficoltà della Città di Savona, il rapporto con Genova si fa sentire prepotentemente, per questo motivo per il 10 Giugno alle 18 è stato organizzato presso il Giardino Serenella SMS Fornaci, in Corso Vittorio Veneto 73R, un incontro con Furio Ciciliot, Presidente della Società Savonese di Storia Patria.

Ripercorrerà i momenti più significativi del periodo storico a cavallo tra XV e XVI secolo, analizzandoli e traendo interessanti spunti di riflessione sul presente.