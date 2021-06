Movimento Animalista, Alessandra Cavalli nuova coordinatrice per la Liguria

L’avvocato Alessandra Cavalli è la nuova coordinatrice del Movimento Animalista Liguria. L’ha nominata nei giorni scorsi la presidente nazionale, l'onorevole Michela Vittoria Brambilla.

L’avvocato Cavalli si occupa di animali da molti anni sia come volontaria sia come giurista e per il Movimento animalista ligure è stata responsabile degli affari legali. E’ educatrice cinofila e ha superato l’esame per diventare guardia zoofila. Sul tema animali e ambiente organizza eventi e conduce programmi televisivi e radiofonici a livello locale.

“Ci impegneremo al massimo - afferma l’avvocato Cavalli - per portare nei palazzi della politica la sensibilità animalista già diffusa e radicata nell’opinione pubblica e per condurre le battaglie di sempre a difesa di tutti gli animali, d’affezione e selvatici”.