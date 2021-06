Giornata mondiale della sicurezza alimentare, Costa: "Fondamentale avere accesso ad un cibo sicuro"

“La questione della sicurezza alimentare e la definizione di standard di sicurezza internazionali - aggiunge Costa - sono un obiettivo che dobbiamo perseguire come singolo Paese e, più in generale, in chiave di sicurezza globale. Non solo perché oggi le merci e quindi anche i prodotti alimentari, viaggiano con estrema facilità e velocità da un continente all’altro, ma anche perché la mancata osservanza di queste regole può favorire l’esplosione di nuove potenziali pandemie”. “In Italia - spiega Costa - la questione della sicurezza alimentare è decisiva anche per la tutela del Made In Italy che, per quanto riguarda il settore agroalimentare, è una voce molto importante della nostra economia. Aver investito negli anni in un sistema che ha saputo garantire controlli efficienti ha contribuito a consolidare la fama dei nostri prodotti che oltre ad essere buoni, sono percepiti anche come sicuri. Dobbiamo insistere su questa strada”.