Via libera alle feste in casa in zona bianca, rimane l'attesa per le discoteche

Nel momento in cui il commissario Figliuolo parla di una possibile terza dose e traccia la meta della campagna vaccinale l'Italia in zona gialla festeggia lo spostamento del coprifuoco a mezzanotte ed altre quattro regioni sono entrate in zona bianca.



Entusiasmo generale per l'allentamento delle misure, ma per chi vorrebbe festeggiare rimane un divieto che pesa: non si può ancora ballare nelle discoteche che rimangono chiuse almeno per tutto giugno anche nella fascia di rischio più bassa. E' possibile però organizzare feste private in casa senza limiti di componenti, eventualmente col green pass; la conferma è inserita in modo indiretto nell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che recepisce le indicazioni della Conferenza delle regioni.



Il ritorno al divertimento notturno è l'ultima trattativa rimasta sul tavolo della politica, nelle prossime ore il Sindacato italiano dei locali da ballo (Silb) incontrerà il sottosegretario alla Salute Andrea Costa nella sede del ministero mentre i gestori delle discoteche di 'Asso intrattenimento' di Confindustria dovrebbero incontrarlo nei giorni successivi.