A Bordighera “La fine del male”, la mostra d'arte curata dalla critica albenganese Francesca Bogliolo

Dal 13 giugno al 4 luglio, l’ex Chiesa Anglicana di Bordighera, ospiterà un’importante esposizione dedicata all’artista Davide Puma. La mostra, intitolata “La fine del male”, curata dalla critica d’arte Francesca Bogliolo in collaborazione con il Comune di Bordighera, affonda le sue radici nella consapevolezza che ogni artista contemporaneo non possa scindere la propria arte dal rapporto con il disegno.

Il corpus della mostra, costituito da 42 opere eseguite a disegno e tecnica mista, pone l’attenzione sul disegno dell’artista, testimonianza che precede e plasma i dipinti permettendo la comprensione reale dell’intensa e prolifica poetica artistica di Davide Puma.



“Sono davvero felice che Davide Puma abbia scelto Bordighera per la sua prima mostra dopo l’emergenza legata alla pandemia e per raccontare, attraverso disegni e dipinti inediti, il viaggio interiore – dallo smarrimento alla rinascita – compiuto nell'ultimo anno. La Fine del Male è un titolo evocativo di speranza e nello stesso tempo un segno, importante, di ripartenza: poter riaprire le porte del Centro Culturale della Chiesa Anglicana è un vero piacere, ancora di più poterlo fare per un evento così denso di significato e profondamente connesso al momento che stiamo vivendo. Grazie a Davide Puma, artista di grande talento e sensibilità”. Così Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera.



La suggestiva location accompagnerà lo spettatore in questo splendido viaggio in cui, come cita la curatrice Francesca Bogliolo: “Davide Puma come un moderno Prometeo, osa sottrarre agli dei la preziosa arte del disegno con l’obbiettivo di insegnare al genere umano che il pensiero può mutare forma, che la vita è in continua metamorfosi e che il male, senza dubbio alcuno, può finire”.

In occasione della mostra, che inaugurerà domenica 13 giugno alle ore 17:30, sarà presentato il Catalogo. Durante il periodo della mostra saranno realizzati eventi collaterali interamente dedicati all’importanza del disegno. A causa delle norme vigenti relative alla situazione di emergenza sanitaria nazionale Domenica 13 giugno la visita sarà consentita esclusivamente su prenotazione, contattando preventivamente l’ufficio IAT al numero 0184 262 882.

Titolo:La fine del male

Data: 13 giugno – 4 luglio 2021

Sede: Ex Chiesa Anglicana di Bordighera

A cura di: Francesca Bogliolo

Ufficio Stampa: Un Quadro di Te

Inaugurazione: domenica 13 giugno dalle ore 17:30.

Info e prenotazioni: 0184 262 882