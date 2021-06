Plodio, il comune aiuta le imprese locali colpite dal Covid

Il comune di Plodio interviene a favore delle piccole imprese locali colpite dal fortissimo rallentamento economico causato dalla pandemia. Non si tratta di un PNRR, ma per una piccola realtà come quella plodiese tale azione assume un significato importante.

"Nell'ambito delle iniziative per sostenere le attività produttive locali che a causa del Covid hanno subito una diminuzione di fatturato nel 2020 rispetto al 2019, abbiamo esaminato le richieste pervenute dalle imprese locali aventi i requisiti elencati nel bando pubblicato a fine marzo" spiega il sindaco Gabriele Badano.

"L'importo messo a disposizione dal governo ammonta a 20 mila euro e sarà ripartito in maniera proporzionale tra gli aventi diritto. Anche per gli anni 2021 e 2022 sono previsti ristori per altri 25 mila euro complessivi che presumibilmente saranno ripartiti con gli stessi criteri".

"A breve sul sito del comune verranno pubblicati i risultati. L'amministrazione comune tutela il più possibile le imprese locali che costituiscono parte essenziale della nostra comunità. Durante la pandemia siamo stati il più possibile vicino ai cittadini in varie forme - conclude il primo cittadino - Ora è la volta dei piccoli imprenditori che costituiscono una parte importante del nostro tessuto sociale. Continuiamo ad avere buone notizie sul fronte sanitario. Non ci sono positivi né contatti".