Savona, il comune stanzia 15mila euro per lo "Scaletto senza Scalini"

15mila di stanziamento del comune alla cooperativa sociale Onlus Laltromare per il servizio dello Scaletto senza Scalini di accompagnamento in mare delle persone con disabilità.

A deliberarlo è l'assessore al demanio Pietro Santi che ha presentato la pratica in giunta la quale, oltre ad approvare il protocollo d'intesa tra l'amministrazione e l'Autorità di Sistema Portuale, ha approvato il loro progetto che prevede l'assistenza bagnanti, il servizio pulizia arenile controllo/ricognizione, il servizio di accompagnamento in mare per persone con mobilità ridotta, il servizio allestimento pedane, montaggio/smontaggio gazebo, ombrelloni e lettini, reception e spogliatoio e il servizio web, telefonia e comunicazione.

Il progetto offre il servizio a partire dal 27 giugno al 31 agosto 2021 e prevede un costo totale di 44mila 730 euro.

Scongiurato quindi anche il pagamento da parte della cooperativa di 2500 euro della tassa demaniale richiesta dalla Port Authority. Lo scorso anno si era verificata la stessa problematica, poi risolta dal comune, ed era scattata la protesta alle Fornaci (leggi QUI).

"Relativamente al rapporto concessorio tra Comune di Savona e AdSP mi sono personalmente attivata, nelle scorse settimane, con Autorità di Sistema per declinare al meglio quanto previsto dalle norme con le esigenze di garantire al meglio questo importante servizio. Il mio impegno è costante e continuo, come il dialogo con i cittadini che sovente avviene in modo informale, al fine di cercare di trovare soluzioni ai loro problemi" ha detto il sindaco Caprioglio