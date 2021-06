Scuole, lavori per il miglioramento sismico: la provincia interviene sugli istituti superiori

La provincia di Savona nell'ambito delle proprie competenze di Edilizia Scolastica, con la chiusura dell'anno scolastico e l'avvio della imminente stagione estiva darà avvio nelle prossime settimane ad una serie di interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici, utilizzando i finanziamenti destinati alla Provincia dal Ministero dell'Istruzione.

"Gli interventi – assicura il vice presidente della provincia Francesco Bonasera – non influiranno in alcun modo sullo svolgersi degli esami di maturità e non avranno impatto sulle eventuali attività estive in programma nelle scuole".



Di seguito l'elenco dei prossimi interventi:

Liceo Scientifico “O. Grassi” di Savona – Intervento di miglioramento sismico - 800.000,00 euro;

Istituto Secondario Superiore “Giancardi-Galilei-Aicardi” di Alassio Sezione Alberghiero - Intervento di adeguamento sismico - 800.000,00 euro;

Liceo Scientifico “Issel” di Finale Ligure - Intervento di miglioramento sismico - 800.000,00 euro.

A seguire vengono segnalati gli interventi già realizzati e conclusi nell'anno scolastico in corso:

Liceo “Calasanzio” di Carcare - Adeguamento alla normativa antincendio scala B - 55.275,236 euro;

Plesso scolastico di via alla Rocca in Savona sede dell’Istituto Secondario Superiore “Ferraris-Pancaldo” - Lavori di adeguamento dell’impianto di messa a terra - 22.427,52 euro;

Plesso via Manzoni via Aonzo in Savona - Lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione incendi - 236.000,00 euro;

Istituto Secondario superiore “Boselli-Alberti” di Savona - Interventi strutturali - 146.329,83 euro;

Liceo “Chiabrera-Martini” di Savona - Interventi strutturali - 354.670,54 euro;

Istituto Secondario Superiore di Finale Ligure Sezione Alberghiero, via Celesia, 2 - Rifacimento copertura – 290.000,00 euro;

Istituto Secondario Superiore di Finale Ligure Sezione Alberghiero, sede - Lavori di rifacimento facciate – 194.834,24 euro.

"Inoltre gli Uffici della Provincia hanno richiesto ai 13 dirigenti scolastici se oltre i lavori programmati è necessario un ulteriore intervento relativamente alla disponibilità degli spazi in previsione del nuovo anno scolastico 2021/2022.

Tali spese saranno affrontate con fondi propri della provincia" conclude il vice presidente Bonasera.