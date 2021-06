Spiagge di Savona e Vado Ligure, rinnovata la convenzione per i presidi acquatici dei vigili del fuoco

Anche quest'anno i comuni di Savona e Vado Ligure, con l’obiettivo di integrare il servizio di Salvamento Acquatico negli arenili non assentiti in concessione ricadente nella giurisdizione dello stesso comune, hanno affidato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona il compito di mettere in atto un presidio di salvamento acquatico nell’ambito della spiaggia di fronte alla sede centrale di Savona in via Nizza 35.