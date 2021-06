Coronavirus: tasso di positività regionale allo 0,64%, quattro contagi in provincia

Numeri ancora in calo nel classico bollettino serale del Covid in Liguria. Sono 20 i nuovi positivi di oggi, a fronte di 3.112 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.093 antigenici rapidi), uno ogni 155,6 pari al 0,64%.

In provincia di Savona sono 4 i contagi di oggi, nessuno nell'imperiese, 14 a Genova e 1 uno a Spezia. Anche oggi si registrano tre i morti per Covid in Liguria, dei quali due all'ospedale San Paolo: una donna di 74 anni ed un uomo di 79 anni, deceduti entrambi lo scorso 6 giugno.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.314.935 (+ 3.112)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 340.367 (+2.093)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 102.982 (+20)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.885 (-53)

Casi per provincia di residenza

Imperia 112 (-12)

Savona 262 (-9)

Genova 1.113 (-44)

La Spezia 254 (-3)

Residenti fuori regione o estero 56 (-1)

Altro o in fase di verifica 68 (-4)

Totale 1.885 (-53)

Ospedalizzati: 90 (-7); 20 (-1)in terapia intensiva

Asl 1 - 9 (-3); 2 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 19 (-4); 0 (-) in terapia intensiva

San Martino - 24 (-); 10 (-) in terapia intensiva

Galliera - 9 (-); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 3 – 15 (-); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 0; nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 14 (-); 3 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 478 (-68)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 96.757 (+70)

Deceduti: 4.340 (+3)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 171 (-3)

Asl 2 -129 (-11)

Asl 3 - 433 (-4)

Asl 4 - 67 (-3)

Asl 5 - 150 (-3)

Totale - 950 (-24)

Dati vaccinazioni 9/6/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.131.100

Somministrati: 1.069.967

Percentuale: 95%

ASL 2

- Vaccini a mRNA (Comirnaty Moderna) - totale dosi 147.792; nelle ultime 24 ore 2.830; di cui seconda dose 59.971.