34enne savonese ricoverata al San Martino: permane il basso livello ematico di piastrine, è in terapia intensiva

"Nel corso della notte la paziente 34enne savonese ricoverata ieri sera dopo essersi sentita male sul posto di lavoro è stata sottoposta a fibrinolisi di alcuni trombi presenti nella parte venosa del circolo epatico con buoni risultati. Attualmente la paziente è ricoverata in Terapia Intensiva in respiro spontaneo". Così il Policlinico San Martino di Genova informa sulle condizioni della donna ricoverata nella serata di ieri in seguito ad un forte mal di testa mentre si trovava nel Tigullio. La 34enne ha riferito di essere stata vaccinata ad Alassio il 27 maggio scorso con la prima dose di Astrazeneca (leggi QUI).

"Al momento la donna è in terapia anticoagulante e verrà sottoposta a precauzionali indagini angiografiche del circolo cerebrale - prosegue la nota di aggiornamento - Permanendo la situazione di basso livello ematico di piastrine nel sangue, la paziente necessita di monitoraggio presso la Terapia Intensiva".