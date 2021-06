Spotorno, riparte l'attività di pulizia dei fondali con l'operazione "Mare da vivere"

Sabato 12 giugno - in mattinata - prenderà il via il programma di educazione ambientale "Mare da vivere", a cura di Olimpia Sub in collaborazione con il Comune di Spotorno.

Il primo appuntamento, come di consueto, riguarda la famosissima e storica pulizia dei fondali: questa edizione 2021 - considerata l'emergenza sanitaria - si svolgerà con la partecipazione dei soci Olimpia Sub supportati dalle associazioni Lega Navale e pesca sportiva La Spotornese e, come accade da anni da alcuni amministratori, Il Sindaco e l'Assessore all'Ambiente.

La zona interessata alla pulizia sarà il tratto di mare prospiciente il molo di punta S. Antonio.

Per lo smaltimento dei rifiuti sarà coinvolta l'azienda SAT, Servizi Ambientali Territoriali, sempre presente a tutte le edizioni.

L’iniziativa "pulizia dei fondali" rientra nel progetto di collaborazione tra Assessorato all'ambiente del Comune di Spotorno e associazione Olimpia Sub e prevede nell'arco dell’anno altre importanti iniziative relative alla salvaguardia dell’ecosistema marino.

Tra i soci del Gruppo Sportivo Olimpia Sub che prenderanno parte all'iniziativa, sarà anche presente il sub professionista Paolo Cappucciati, detentore del record mondiale di immersione con attrezzatura ricreativa.