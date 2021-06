Arrivato l'ok del generale Figliuolo, Piemonte e Liguria vaccineranno i turisti in vacanza

Lo scorso 22 maggio Alberto Cirio e Giovanni Toti, governatori delle due regioni, avevano sottoscritto un accordo per permettere a chi passerà le vacanze in Piemonte o in Liguria di ricevere la prima o seconda dose di vaccino entro un periodo minimo di una settimana di permanenza.

Arrivato il sì di Figliuolo

Si attendeva solo l'ok del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario straordinario per l'emergenza Covid, per il via libera definitivo. Il sì è arrivato pochi minuti fa, come ha annunciato il Presidente Cirio: "È appena arrivata la lettera del generale Figliuolo che autorizza i richiami dei vaccini nelle regioni dove si è in vacanza, come il Piemonte aveva chiesto".

Messa a punto degli ultimi dettagli

"Ho sentito ora il presidente Toti con cui abbiamo già siglato l’accordo per far sì che i piemontesi in vacanza in Liguria possano ricevere lì la seconda dose, così come per i liguri che trascorreranno le ferie in Piemonte. Stiamo mettendo a punto gli ultimi aspetti tecnici. Saremo operativi al più presto", ha concluso il governatore del Piemonte.