"Italia dei Santi": parte da Zuccarello la trasmissione sulle tradizioni religiose dei piccoli comuni italiani

Partirà da Zuccarello, uno dei Borghi più belli d'Italia, la trasmissione "Italia dei Santi", che andrà in onda sabato 12 giugno alle ore 22.

Marco Dottore presenta un viaggio nell’Italia dei santi e dei talenti attraverso la forza delle tradizioni, del turismo religioso e della economia agroalimentare e artigianale.

Recuperare la devozione popolare di piccoli e grandi Comuni italiani, tradizionalmente legati ad un Santo che ancora oggi fanno comunità e nutrono la cultura, il folclore e la biodiversità economica locale.

Dichiara Claudio Paliotto, primo cittadino di Zuccarello: "Ospitare questo programma nella nostra piccola ma importante realtà ci da motivo di fare conoscere ancora di più le bellezze del nostro territorio. Grazie ai tanti cittadini che ci aiutano ogni giorno per valorizzare sempre di più il nostro borgo e ai tanti turisti che ci hanno scelto come meta turistica, storica e culturale. Il viaggio a Zuccarello incomincia dalla nostra chiesa, simbolo di fede e fratellanza per una comunità unita dall’amore della sua storia e per quello che rappresenta oggi".

"Ringrazio Marco Dottore e tutto il suo staff per averci scelto e coinvolto in questa fantastica avventura. Godetevi lo speciale tv e venite a trovarci a Zuccarello, uno dei Borghi più Belli d’Italia" conclude il sindaco.

Aggiunge il vicesindaco Luca Gardella: "La forza di questo paese e l’unione e la passione da parte di tutti. Grazie a Padre Pio TV per questa occasione di farci conoscere in tutto il mondo”.