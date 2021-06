Kampos inaugura una Nuova boutique a Panarea, in uno dei più esclusivi paradisi per vacanze del Mar Mediterraneo

Ad aprile, il marchio italiano di costumi da bagno sostenibili di lusso, KAMPOS, annuncia l'apertura contemporanea di due nuove boutique: a Porto Rotondo e a Panarea. Quest’ultima è ora ufficialmente aperta.

La nuova boutique è frutto della partnership con Antonio De Domenico, proprietario dell'iconica Buganville Boutique e con il prestigioso Hotel Lisca Bianca. Panarea, l'isola più piccola delle Eolie al largo della Sicilia, accessibile solo via mare è un vero gioiello. Un luogo riservato dove i piccoli piaceri sono la chiave di tutto. Raggruppate nel blu-verde del Mar Mediterraneo, le Isole Eolie sono uno degli arcipelaghi più belli d'Europa.

“Sono estremamente entusiasta di svelare questa nuova partnership. Siamo un'azienda ambiziosa e cerchiamo costantemente di far crescere la nostra attività con i partner giusti. Li selezioniamo con cura, e ci assicuriamo di condividere la stessa visione.”, dichiara Alessandro Vergano, CEO e Fondatore di KAMPOS. “La nostra collaborazione con Antonio De Domenico è avvenuta in modo naturale. Entrambi condividiamo la stessa passione per il lusso e la sostenibilità, e ovviamente per il Mar Mediterraneo. Sapevamo che poteva succedere qualcosa di magico ed eccoci ad aprire una nuova boutique in una delle isole più belle ed esclusive del mondo” conclude Vergano.

Imprenditore di successo, Antonio De Domenico è cresciuto a Panarea e da subito si è impegnato a preservare la biodiversità e le bellezze naturali dell'isola: “Panarea è un piccolo angolo di paradiso che toglie il fiato in una frazione di secondo. La bellezza naturale dell'isola è indescrivibile ma anche estremamente fragile. Ho fatto della sostenibilità la mia priorità e la partnership con KAMPOS era un passo inevitabile” afferma De Domenico con passione.

Situato di fronte al porto turistico di Panarea, il prestigioso Hotel Lisca Bianca gode di una vista mozzafiato sul mare e sulle altre piccole Isole Eolie. L'Hotel è rinomato per la sua eleganza e per la sua famosa terrazza che offre un'incredibile vista sul mare e sulle isole. Questo hotel è particolarmente importante per KAMPOS perché è il luogo in cui si è svolta la prima campagna nell'estate 2020.

La nuova Boutique KAMPOS si trova nella nota via San Pietro. La Boutique si presenta con il suo stile unico e distintivo che connette l’universo di KAMPOS alla bellezza naturale dell'isola. Dalla facciata della boutique possiamo ammirare i suggestivi dipinti sulle luminose pareti bianche, creati dall'artista di KAMPOS Claudia Filigheddu. I dipinti sono ispirati alla buganvillea, pianta simbolo dell'isola di Panare. I villaggi bianchi e le buganvillee che crescono liberamente, creano il magico scenario dell’isola. Sia la facciata esterna che il design degli interni della boutique inducono alla meraviglia, qui KAMPOS ci trasporta nel suo mondo con arredi e decorazioni realizzati con legni locali e materiali di riciclo e dove i prodotti colorati sono esposti elegantemente, nel massimo splendore. Completa il quadro d’insieme lo stupendo mosaico del pavimento, che con i suoi colori blu, giallo e verde, evoca magnificamente una pianta simbolica per la tradizione e la cultura siciliana: il limone.

La boutique è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 24.00. Con uno spazio di 45 metri quadrati, la boutique ospita la prestigiosa e iconica collezione di costumi da bagno per uomo e donna del brand.

Scopri di più sul brand e sui prodotti su www.kampos.com.







KAMPOS

Costa Smeralda

Dal mare al mare con Integrità





KAMPOS crede nella possibilità e nell’importanza di poter contribuire alla creazione di un mondo nuovo, con sempre maggior Integrità (una parola che per Kampos include i concetti di sostenibilità, responsabilità e conseguentemente sicurezza), ora e per le generazioni future. L'esclusiva proposta di vendita di KAMPOS si basa sulla sensibilizzazione dei danni arrecati dalla pesca eccessiva e dall’ inquinamento marino, offrendo ai consumatori capi d’abbigliamento realizzati con filati provenienti dal riciclo di bottiglie di plastica presenti in mare e da reti da pesca dismesse o inutilizzate, nonché da tessuti sostenibili e biologici.