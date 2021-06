Solidarietà al sindaco Bucci dall'Anpi Genova per le scritte minatorie sui muri di Oregina

"Evocare le P38 e augurare la morte al sindaco Marco Bucci e ad esponenti politici di destra, come si legge nella scritta apparsa stamani su un muro del quartiere di Oregina, è doppiamente ignobile - si legge in una nota stampa diffusa da Anpi Genova -. Perché il terrorismo non è e non sarà mai un metodo di lotta politica. E perché in quello stesso quartiere fu ucciso dalle Br l’operaio e sindacalista Guido Rossa: la scritta è un insulto alla città che mai ha temuto di rispondere alla violenza con la tenuta dei valori democratici. Che sono valori condivisi e non di parte. Al sindaco Marco Bucci la solidarietà quindi del Comitato Provinciale Anpi".