Dopo la morte di Camilla Canepa stop ad Astrazeneca per tutti gli under 60, anche per le seconde dosi

Stop ad Astrazeneca per tutti gli under 60, chi ha già prenotato il vaccino manterrà l'appuntamento, ma sarà vaccinato con Pfizer o Moderna. Lo stesso vale per chi ha già ricevuto la prima dose di Astrazeneca, per la seconda sarà somministrata una dose di vaccino mrna.



Sono le indicazioni del comitato tecnico scientifico in seguito alla morte di Camilla Canepa, la diciottenne di Genova morta per una trombosi pochi giorni dopo la somministrazione della prima dose di Astrazeneca.



Della vicenda ha parlato in conferenza stampa anche il presidente della Regione Giovanni Toti, che nelle ultime ore, proprio per il caso di Camilla Canepa è stato al centro delle polemiche sugli open day che hanno permesso la somministrazione di Astrazenca ai cittadini tra i 18 e i 60 anni. Toti a questo proposito ha ricordato che si è trattato “non di una libera interpretazione delle regioni, ma una precisa indicazione a livello nazionale, reiterata nel tempo, in ultimo nelle circolari della prima settimana di giugno”.



Il richiamo con Pfizer o Moderna per chi ha ricevuto Astrazeneca alla prima dose avverrà entro dodici settimane, per cui non saranno anticipate le seconde dosi.