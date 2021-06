Coronavirus: tasso di positività nuovamente ai minimi storici, due contagi nella nostra provincia

Nuovo minimo storico per il tasso di positività in Liguria. Un’altra giornata che porta la nostra regione lontano dai periodi bui del Covid e la introduce verso la normalità. Sono stati ‘solo’ 10, infatti, i contagiati nelle ultime 24 ore, sui 2.776 tamponi molecolari (oltre ai 1.959 antigenici rapidi), uno ogni 277,6 pari al 0,36%.

Nessun contagiato nell’imperiese, mentre sono stati 2 nel savonese, 6 a Genova e 2 a Spezia. Un morto oggi in tutta la regione, a Sarzana nello spezzino.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.320.372 (+ 2.776)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 344.760 (+1.959)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.020 (+10)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.851 (-19)

Casi per provincia di residenza

Imperia 101 (-6)

Savona 260 (-2)

Genova 1.109 (-13)

La Spezia 256 (+2)

Residenti fuori regione o estero 56 (+1)

Altro o in fase di verifica 69 (-1)

Totale 1.851 (-19)

Ospedalizzati: 75 (-13); 18 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 8 (-); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 15 (-4); 0 (-) in terapia intensiva

San Martino - 16 (-4); 8 (-2) in terapia intensiva

Galliera - 9 (-1); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 3 – 13 (-4); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 0; nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 14 (-); 3 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 419 (-21)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 96.827 (+28)

Deceduti: 4.342 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 129 (-33)

Asl 2 - 90 (+11)

Asl 3 - 428 (-4)

Asl 4 - 27 (-41)

Asl 5 - 151 (+1)

Totale - 815 (-77)

Dati vaccinazioni 11/6/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.200.130

Somministrati: 1.108.063

Percentuale: 92%