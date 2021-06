L'estate del Molo 8.44 a Vado: spazio alle promozioni

L’estate del Molo 8.44 a Vado Ligure.

Promozioni estive e nuove collezioni ti attendono al centro commerciale di Vado Ligure. Fino al 13 giugno super promo da Terranova con la seconda t-shirt a 2,99 e il secondo short a 9,99€. Sconti esclusivi ti aspettano anche nel Club Conbìpel, per un’estate al 50% di risparmio, ma anche di divertimento.

Nuove proposte per essere alla moda a lavoro ma soprattutto in viaggio e nel tempo libero li trovi da ConTe Scarpe e Moda e alle sue ultime collezioni tutte da provare, mentre per i più piccoli è obbligatoria una tappa al ToySuper per scoprire i giochi dell’estate e concedere loro un meritato premio dopo un anno di scuola.

Al Molo 8.44 è facile soddisfare tutte le esigenze: dagli sportivi che troveranno da Decathlon l’equipaggiamento per la disciplina preferita agli amanti del giardinaggio e dell’arredamento che possono scegliere tra CasaShops e CROFF.

Infine non può mancare una pausa rinfrescante per tutta la famiglia nella Yogurteria, uno snack veloce o il tuo drink preferito nel Bistrot del Molo.