Blogger tedeschi in visita ad Albenga (FOTO)

Prosegue la collaborazione tra comune di Albenga, l’agenzia Gioco Viaggi e Costa Crociere per la promozione turistica della Città delle Torri.

In questi giorni si sta testando in particolare la possibilità di avviare una nuova escursione sul territorio ingauno - oltre a quella già esistente che ha recentemente riportato i croceristi ad Albenga dopo la pausa forzata legata all’emergenza Covid – e che vede la visita in particolare al Centro Storico.

La volontà rappresentata dall’amministrazione è stata, infatti, quella di ampliare l’offerta e di parlare sempre più di turismo comprensoriale.

Un gruppo di 10 persone, tra giornalisti e blogger provenienti da tutta la Germania, nella giornata di oggi ha fatto tappa ad Albenga per un tour che vedrà la permanenza anche pomeridiana nella Città delle Torri e nel suo comprensorio.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: "Questa è un’importante opportunità per la nostra città e per il nostro comprensorio. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che già collaborano alla buona riuscita dell’escursione ormai storica e in particolare il Frantoio Garello, oltre ai musei cittadini per la costante collaborazione".

"Questa può essere una nuova prospettiva per veicolare sempre più il comprensorio ingauno territorio da vivere a 360° e 365 giorni l’anno - conclude - Avere esperti nella comunicazione stranieri sul nostro territorio potrà promuovere le bellezze della nostra città anche all’estero per implementare il turismo straniero".