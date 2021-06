Cisano sul Neva, nuova apertura di Barbieri S.r.l., Concessionaria Esclusiva Volkswagen per le Province di Savona e Imperia

La storica Concessionaria Volkswagen Barbieri S.r.l. ha aperto i battenti anche sul territorio ingauno, precisamente a Cisano sul Neva, in Via Benessea 27.

Un ampio e modernissimo showroom per presentare le novità della casa automobilistica, con una speciale pedana grafica per esporre il modello di punta e un’area assistenza per auto e veicoli commerciali dotata di strumentazioni all’avanguardia.

La struttura è stata concepita per integrare le due aree in modo armonioso, con l’obiettivo di offrire un’esperienza positiva anche al cliente del service, come dimostrazione dell’alta qualità dei servizi erogati.

Tre venditori, due addetti all’accettazione, un capofficina e tre meccanici: un team composto da nove professionisti appassionati ad alta expertise che lavorano per soddisfare le specifiche esigenze del cliente.

Con questa nuova apertura, Barbieri S.r.l. punta alla Customer Experience di più alto livello e a dare l’adeguata visibilità sul territorio ad un marchio eccellente e rinomato come Volkswagen.

La nuova struttura, ampia, luminosa e completamente climatizzata, è tra le poche in Italia a rispettare totalmente il nuovo standard costruttivo Volkswagen, volto a offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente sia di acquisto che di assistenza.

La nuova concessionaria Barbieri S.r.l. a Cisano sul Neva propone tutta la gamma di veicoli Volkswagen, spaziando dalle tipologie di motorizzazioni più classiche, per arrivare alle più innovative.

Volkswagen, da sempre all’avanguardia, offre infatti anche un ampio ventaglio di vetture ibride e plug in come Golf 8, Tiguan, Touareg e la nuovissima Gamma elettrica, con le versioni ID.3 e ID.4 per una guida ad impatto zero.

Per i più sportivi ID.4 GTX: sportiva come una GTI, versatile come un SUV e sostenibile come una ID ma con quattro ruote motrici.

Grazie alle competenze specifiche dei venditori e alle attente valutazioni circa l’utilizzo del mezzo, il cliente ha sempre la sicurezza di acquistare la soluzione più idonea alle proprie necessità.

Barbieri S.r.l. a Cisano sul Neva si trova a circa due chilometri dal casello autostradale di Albenga e circa un chilometro dall’Aurelia bis.



Per visitare lo showroom:

Barbieri Srl - Via Benessea, 27- Cisano sul Neva (Savona) tel. 0182.1908215 www.vw.barbieriauto.it