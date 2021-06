Cairo, il sottosegretario alla Salute Costa: "L'ospedale ha i requisiti per tornare ad offrire servizi alla cittadinanza" (FOTO e VIDEO)

Prima l'ospedale "San Giuseppe" di Cairo Montenotte, poi la sede della Croce Bianca (sempre a Cairo) e infine l'hub vaccinale a Millesimo. Pomeriggio in salsa valbormidese per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. All'incontro hanno preso parte numerosi sindaci del territorio.

"Dobbiamo individuare i percorsi idonei per rivalutare la struttura - commenta il sottosegretario Costa in merito alla situazione dell'ospedale cairese - Credo, ora più che mai, sia importante riportare i servizi vicino ai cittadini, soprattutto in un territorio come la Val Bormida, dove la viabilità non aiuta".

"Mi sembra di aver registrato anche da parte della direzione sanitaria la disponibilità nel trovare la giusta strada per far tornare a vivere questa struttura - prosegue - E' chiaro che dobbiamo fare delle riflessioni su come è cambiata la sanità negli ultimi anni. Il ministero è a disposizione del territorio. Questo presidio ha tutti i requisiti per tornare ad offrire servizi alla collettività".

"La pandemia ha fatto emergere la problematica legata alla carenza di personale - conclude - Penso sia arrivato il momento per fare una riflessione sui numeri chiusi e mettere le università nelle condizioni di formare queste figure".