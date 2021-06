Savona 2021, il centrodestra va forte su Schirru. Caprioglio: "Ho espresso le mie intenzioni"

"Si è svolto un incontro in Regione fra me, il Presidente Toti e i rappresentanti dei partiti politici che mi hanno sostenuto. Ho espresso le mie intenzioni a seguito delle quali si è aperta una fase di riflessione e valutazione da parte delle forze di coalizione". "Sì, ne parleremo settimana prossima".

La prima è una dichiarazione del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, la seconda del presidente della Regione Giovanni Toti in merito al futuro candidato primo cittadino.

Se ieri il nome dell'ex primario di Chirurgia dell'ospedale San Paolo Angelo Schirru sembrava molto vicino alla candidatura come anticipato dalla nostra redazione (Leggi Qui), dopo la riunione di ieri pomeriggio tra Toti, Angelo Vaccarezza, coordinatore regionale di Cambiamo, Edoardo Rixi, commissario regionale della Lega, Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia con il sindaco uscente, pare non ci siano dubbi.

L'ufficializzazione della candidatura del chirurgo savonese dovrebbe essere quindi cosa fatta con Caprioglio che a questo punto è intenzionata a non continuare la sua avventura a Palazzo Sisto.

Il vertice di lunedì sera della Lega inoltre sarà importante per stabilire l'asset del Carroccio alle prossime amministrative effettuando un dialogo proprio con il vicesindaco, gli assessori e i consiglieri uscenti.

Sul tavolo ci sarà sicuramente il nome dell'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi ai quali il commissario cittadino, il senatore Francesco Bruzzone ha già proposto di fare il vicesindaco in caso di vittoria delle elezioni con la richiesta però di passare nelle file leghiste.

Un aspetto quest'ultimo che non convince appieno Santi che sta meditando di correre da solo oppure di non far parte della tornata elettorale.