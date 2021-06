Stop mascherine all'aperto, Costa: "Mese di agosto periodo credibile" (VIDEO)

Il mese di agosto come periodo per prendere in esame l'ipotesi di togliere le mascherine all'aperto. Questo quanto afferma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

"Dobbiamo veicolare messaggi credibili all'opinione pubblica - spiega il sottosegretario - Nel momento in cui giustamente sosteniamo che vaccinarsi è l'unica via d'uscita da questa pandemia, dobbiamo dare delle prospettive temporali ai cittadini".

"Se consideriamo che ad oggi nel nostro Paese abbiamo somministrato oltre 40 milioni di dose di vaccino, ad una media di 15 milioni al mese, significa che per il periodo di agosto avremo raggiunto le oltre 75 milioni di dosi di vaccino".

"Quindi ritengo che agosto potrebbe essere una deadline credibile, ovviamente con l'adeguata prudenza e cautela" conclude Costa.